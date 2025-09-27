Nigrán proyecta una gran área deportiva inclusiva en Porto do Molle

El gobierno local de Nigrán llevará al pleno ordinario del próximo martes una modificación de crédito de 4,5 millones que se destinará a la construcción de un espacio inclusivo en Porto do Molle. El dinero procede de la cantidad que Zona Franca le tuvo que abonar al consistorio por el aprovechamiento de esta superficie empresarial. Así, una vez habilitado el crédito, el Concello convocará un concurso mediante el cual un jurado elegirá el proyecto, de manera anónima, para construir un parque inclusivo en el entorno de la pista de atletismo y de skate.

El objetivo del gobierno local es que los 4,5 millones se reviertan al 100% en la construcción de este parque que deberá cumplir unas premisas básicas, como: mantener y completar la pista de skate y de atletismo actual y, adicionalmente, la construcción de una pista cubierta para practicar deportes federados como fútbol sala, balonmano o baloncesto. A mayores, se incorporaría una grada o vestuarios, o más pistas, si es viable dentro del presupuesto asignado.

«Lo fundamental es que el diseño fomente la práctica deportiva conjunta, tanto adaptada como no adaptada, la accesibilidad universal es un requerimiento obligatorio», apunta el alcalde, Juan González, avanzando que habrá zonas de acceso libre y público, y otras también de acceso público pero controlado o programado para las competiciones o entrenamiento.

«Este nuevo espacio deportivo inclusivo pondrá fin a las carencias de instalaciones tanto para los diferentes clubes locales como para el IES Val Miñor, cuya infraestructura resulta totalmente insuficiente para sus necesidades», valora González, señalando a su vez el paralelismo ente la adquisición por parte del Concello de los cines del centro comercial de A Ramallosa, o la construcción de la nueva biblioteca. «El municipio ha crecido exponencialmente y las infraestructuras deben ir acordes a este crecimiento, por eso ahora trabajamos en este nuevo objetivo para que el Pabellón de Panxón no sea la única opción pública», concluye el alcalde.