La necesidad de ‘cash’ y un valor en máximo histórico estimulan la compraventa de oro

La fiebre del oro parece haber llegado también a Vigo. La compraventa de este metal, asociado siempre a un valor seguro y un refugio para inversiones en épocas turbulentas, se ha estimulado en los últimos tiempos en la ciudad, según confirman diferentes representantes del sector, que coinciden en señalar un despliegue cada vez mayor en las calles del casco urbano de establecimientos que ofrecen hacer negocio especialmente con oro, pero también con otros metales como la plata, pero también con conceptos más novedosos y que pretenden espantar fantasmas asociados históricamente a este ámbito.

Dos factores se han unido en la actualidad para explicar el bum que vive el mercado del oro en la actualidad. Por un lado, un valor de este metal que está en máximos históricos tras una subida del 42% en solamente un año y haberse duplicado desde la pandemia, con un techo que parece ser imposible de aventurar. Mientras, a esto se añade un encarecimiento notable del coste de la vida y la necesidad de cash en muchos hogares.

«Totalmente, tenemos muchas más visitas, a lo mejor coincide por la época del año en la que estamos, pero la gente que viene te dice que necesita liquidez y que escucharon que el valor del oro no deja de subir», señalan desde el Rey del Oro, un céntrico establecimiento de la ciudad. El detalle del momento del año no es anecdótico, ya que el final del verano y la Navidad, coinciden los negocios consultados, son las dos épocas en las que la venta de piezas de oro alcanza sus niveles más elevados.

«En septiembre, con el inicio del curso escolar sí que hay más movimiento, pero cada vez vemos que es algo más lineal durante todo el año, estamos atendiendo unas diez personas cada día», indica la responsable de Mr Gold, situado en la rúa Urzáiz, una de las calles en la que se concentran en pocos metros un amplio número de establecimientos de similares características dedicados a la compra de oro.

Desde este negocio apuntan también un perfil cada vez más habitual de cliente. «Hay cada vez muchos más pensionistas, porque no les da lo que cobran y no llegan a fin de mes y necesitan liquidez», apunta. ¡Las piezas más habituales que recibe?: «Hay joyas, relojes, un poco de todo, muchas no actuales».

La apertura de nuevas tiendas sitúa, según los datos que manejan los establecimientos, en unas treinta las repartidas por la ciudad, algo que no siempre fue así. «Hubo altibajos desde que abrí yo en 2010, cuando éramos ocho. Yo incluso pensé en cerrar en algún momento», señalan desde el Rey del Oro.

A esta expansión se ha sumado recientemente la cadena 4Dreams, que ha elegido Vigo como primera parada de su plan de expansión en el noroeste peninsular tras abrir desde 2016 una treintena de puntos de compraventa repartidos casi en su totalidad entre Madrid y Andalucía. Situado en el centro comercial Gran Vía, el stand pretende ofrecer, según su CEO y fundadora, Samantha Pilo, «algo disruptivo y que no es al uso en este sector», apostando por una mayor transparencia y alejarse del estigma que acompaña a muchos negocios de estas características, situados muchas veces en locales pequeños.

«Queremos ser todo lo contrario y, además, creemos que debería ser lo habitual porque hay una leyenda ganada a pulso de cierto oscurantismo. Hay que hacer ver que no solo hay que vender por necesidad, que también, pero verlo también como un negocio», concluye Pilo.

La OCU avisa de posibles riesgos y pide comparar

Cuando la necesidad apremia, la desesperación puede jugar a veces malas pasadas, por lo que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) alerta de posibles riesgos a la hora de acudir a vender piezas de oro a los establecimientos, aconsejando siempre realizar diferentes consultar y comparar las ofertas realizadas por cada negocio.

En este sentido, instan a no dejarse impresionar por anuncios grandilocuentes y no perder nunca de vista la pieza mientras los responsables de los establecimientos la examinan y la pesan. Así, existen diversas calculadoras en internet que permiten conocer el valor exacto del oro a tiempo real, al que luego se le restarían las comisiones e impuestos.