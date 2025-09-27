Luisa Sánchez lamenta la incompetencia de Aena y Moncloa con Peinador
La vicepresidenta de la Diputación lamentó la situación en la que se encuentra el aeropuerto de Vigo por la «incompetencia» del Gobierno y de Aena, y demanda de manera urgente al Concello a que se involucre en la defensa de la terminal ante las administraciones y empresas estatales. Luisa Sánchez criticó el deterioro de servicios en Peinador, de los tres aeropuertos gallegos, «el que presenta las cifras más bajas de viajeros».
