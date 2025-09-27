Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luisa Sánchez lamenta la incompetencia de Aena y Moncloa con Peinador

La vicepresidenta de la Diputación lamentó la situación en la que se encuentra el aeropuerto de Vigo por la «incompetencia» del Gobierno y de Aena, y demanda de manera urgente al Concello a que se involucre en la defensa de la terminal ante las administraciones y empresas estatales. Luisa Sánchez criticó el deterioro de servicios en Peinador, de los tres aeropuertos gallegos, «el que presenta las cifras más bajas de viajeros».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents