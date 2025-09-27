El «Independence of the Seas» hace historia por su fidelidad a Vigo

El mega crucero estadounidense Independence of the Seas arribó este sábado a Vigo luciendo su simbólico entorchado como el buque de cruceros que más escalas ha sumado en la historia del puerto de Vigo.

El “sorpaso” al histórico Canberra es ya un hecho al superar en una las 151 escalas de éste, récord que mantuvo desde que el icónico trasatlántico británico nos visitara por última vez hace ahora 28 años. Desde su escala inaugural en mayo de 2008 el Independence acercó a Vigo a más de 600.000 pasajeros, casi el triple que el Canberra, habiendo llegado a sumar 25 escalas en un solo año (2012).

En esta ocasión venía en viaje de regreso a Inglaterra con una renovada expedición de 4.000 pasajeros británicos, que disfrutan de un recorrido de una semana de duración en el que tras zarpar de Southampton también pasó por Le Havre, Bilbao y A Coruña. Esta escala cerró la agenda de cruceros de setiembre, que sumó 15 escalas y el desembarco de más de 35.000 pasajeros.