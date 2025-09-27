El festival más friki enfila la recta final

Últimos coletazos de la presente edición del Galician Freaky Film Festival (GFFF), que ayer programó en la Sala Apo’strophe la mesa organizada por la Vigo Film Office y el GFFF en la que participaron representantes de festivales de género de toda la península, con el objetivo de fortalecer lazos, compartir experiencias y explorar los retos comunes del cine fantástico en el ámbito ibérico.

Ya en sesión vespertina, los cines Tamberlick acogieron la sesión especial de proyecciones Irmandades do Norte, con cortos seleccionados por los festivales invitados.

Mientras, el menú de hoy, que cierra la edición actual, ofrece a partir de las 11.00 horas en la Sala Apo’strophe una charla con el cineasta Alberto Vázquez, cuatro veces ganador del Goya y que hablará del proceso creativo de «Decorado», su nuevo largometraje animado que se estrenará el 24 de octubre.

La gala de clausura arrancará, por su parte, a las 21.30 horas en los Cines Tamberlick e incluirá la entrega de premios de la sección oficial del certamen y una fiesta colectiva sobre la película «The Rocky Horror Picture Show», que cumple 50 años. El GFFF lo celebra con un pase participativo y la organización anuncia muchas sorpresas. En la Sala Apo’strophe, a las 20.00 horas, habrá una subasta benéfica en favor de Afaga.