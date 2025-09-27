Espectáculo en honor a Valle-Inclán hoy en Mondariz

El Concello de Mondariz acoge hoy un concierto para redescubrir la obra del dramaturgo gallego Ramón Valle-Inclán. La actuación correrá a cargo de los artistas Teo Cardalda y María Monsonís.

El espectáculo, enmarcado en el ciclo Son Verán de la Diputación de Pontevedra, consistirá en una actuación musical y literaria en honor a la vida del autor.

La actuación comenzará a las 22.00 horas en la Plaza de Abastos de Mondariz.