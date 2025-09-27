La Diputación incidirá en su apuesta por el turismo «sostenible y descentralizado»
700.000 visitantes, con un alza importante de extranjeros, se alojaron en la provincia en verano
«Volvió a ser un auténtico éxito», destaca Luis López
El presidente de la Diputación, Luis López, destaca que el verano «volvió a ser un auténtico éxito» para las Rías Baixas. Con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Turismo, López hizo balance de una campaña en la que la provincia registró cerca de 700.000 visitantes, subiendo especialmente, un 4,25%, los llegados del extranjero, consolidando las Rías Baixas como destino líder en Galicia.
Por ello, la Diputación busca incidir en un camino de crecimiento sostenible, apostando por experiencias ligadas a la naturaleza, al deporte y a la tecnología. Así, Luis López presentó la nueva aplicación móvil «Rías Baixas Go» en un acto con informadores de la Red de Turismo Rías Baixas y profesionales del sector en el Palacete das Mendoza.
«Conmemoramos este día celebrando los extraordinarios datos turísticos del verano, felicitándonos por los reconocimientos que recibimos y con el anuncio de una nueva herramienta para seguir promocionando y trabajando en un turismo sostenible y descentralizado», señaló el presidente de la Diputación.
López hizo hincapié en que cerca del 60% de los visitantes que llegaron este verano aún no conocían la provincia, «un dato que podemos interpretar de dos formas positivas, ya que por un lado llegamos a más gente y, por otro, muchos de los que nos descubren, repiten».
