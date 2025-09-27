Digitalización y reorganizar espacios, deberes del nuevo director del Puerto

Cambio de cromos en la cúpula que guía los destinos del Puerto de Vigo. El Consejo de Administración de la entidad aprobó ayer el relevo en la dirección general autorizando el cese a petición propia del hasta ahora número dos de la Autoridad Portuaria, Leandro Melgar Casillas –que tomó la decisión por motivos personales— y designando como sucesor a Rubén Marín Gallego (Vigo, 1976).

Estos cambios, avanzados por FARO, se producen justo cuando se cumplía un año de la llegada a la dirección general de Melgar, que aterrizaba en Vigo con una dilatada experiencia en Puertos del Estado, un fichaje estrella para un Puerto que ahora suma «otro talento», tal y como aseguró el presidente de la institución Carlos Botana, pero salido de la cantera y con claro acento local.

Marín, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, empezó a trabajar en el Puerto vigués en febrero de 2003, pocos meses después de que llegase Botana, por lo que ambos se conocen a la perfección. El próximo director general (su nombramiento oficial se producirá el lunes tras la publicación del anuncio en los boletines oficiales) asumió entonces como jefe de explotación la estrategia de modernizar el Puerto vigués hasta que, en 2013, pasó a ocupar la dirección de la Autoridad Portuaria de Avilés, donde permaneció siete años hasta que se marchó a Valencia para ser el subdirector general del Puerto levantino.

«Su periplo nos va a aportar muchísimo, sobre todo ese conocimiento de Valencia, de un puerto del que tenemos que aprender mucho en temas de digitalización y ventanilla única. Su experiencia nos va a ser brutal, no creo que haya muchos perfiles como él», destacó Botana durante el anuncio del relevo tras la reunión del Consejo de Administración.

El máximo responsable del Puerto vigués puso también deberes para esta nueva etapa, añadiendo a esa digitalización necesaria la búsqueda de soluciones con la ejecución de obras para la reorganización de espacios que precisa la Autoridad Portuaria para seguir creciendo en competitividad.

Rubén Marín, en una breve intervención en la que no quiso profundizar sobre su futuro cometido al estar pendiente todavía la oficialidad, se puso a disposición de Botana «porque mi trabajo será gestionar, ejecutar esa estrategia que marcan el presidente y el Consejo de Administración, pero tengo que empaparme de todo, hacer muchas horas y, si hay oportunidad, conseguir mejorar todo».

En este sentido, no teme Botana al cambio de «mano derecha», pues garantizó que habrá una «transición sencilla» entre dos profesionales que ya han estado, y seguirán, en permanente contacto durante las próximas semanas, dado que Melgar retornará a su puesto en Madrid al puesto directivo que ocupaba en Puertos del Estado.

«Fue hace dos años cuando empezamos la revolución y no la pararemos, porque habrá una continuidad porque son de los mejores profesionales, tanto Rubén como Leandro», añadió Botana, que puso en valor el último año del director general saliente.

«Fue un gran fichaje, con una implicación brutal con la comunidad portuaria tanto desde el punto de vista humano como profesional», destacó el director del Puerto, recordando las cifras históricas en las terminales de Bouzas y Guixar, por lo que nos queda más que demostrar nuestra gratitud».

Visiblemente emocionado, Leandro Melgar destacó de la etapa que acaba de cerrar tras un año poder trabajar en un lugar «que es referente en muchas cosas», poniendo el foco especialmente en la «calidad personal» de toda la comunidad portuaria. En esta línea, puso en valor la «dinamización» del Puerto. Un fuerte abrazo entre Melgar y Botana ponía el colofón a la escenificación del relevo en la cúpula portuaria viguesa. Rubén Marín se sube ahora al barco para completar los desafíos que el presidente le ha puesto.