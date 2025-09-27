Descubre a Beckett y Hunter, los perros héroes de la Policía en Vigo

Imposible pasar de largo ante Beckett y Hunter. La primera es un pastor alemán y el segundo es un pastor belga malinois. Ambos están especializados en la detección de explosivos y forman parte de la unidad central de Guías Caninos de la comisaría general de la Policía Nacional con sede en Madrid. Estos perros cuyo olfato está entrenado para actuar en situaciones críticas y salvar vidas se encuentran estos días, junto a otros canes como Celta o Yoda, en la exposición policial de Montero Ríos. Especialmente juguetones y con unos instintos superiores a los de cualquier otro animal de los de su raza por los adiestramientos y la labor que realizan, son sin embargo especialmente mansos y sociables. Son uno de los principales reclamos de la interesante muestra que estará hasta el jueves en Vigo y que cuenta con la presencia de otro perro, en este caso robotizado, que también está captando todas las miradas. Se trata de SIRA, un cachorro biónico casi tan ágil como los de carne y hueso.

Verónica y Juán Antonio son los policías encargados de Beckett, toda una veterana de 7 años, y de Hunter, de 2 años. Ellos son su sombra a todas horas: los adiestran y acompañan a los dispositivos e intervenciones policiales que les encomiendan tanto en Madrid como en otros puntos de España, y los llevan a sus casas concluido el horario laboral. «Viven con nosotros», cuentan. En la unidad central de Madrid de Guías Caninos –hay otros grupos periféricos en el resto de España como es el caso del de A Coruña– hay perros adiestrados en detección de explosivos, detección de drogas o billetes de curso legal, rescate y salvamento, búsqueda y localización de restos humanos, también de personas ocultas por ejemplo en ferris o en detección de acelerantes de fuego de cara a dar, por ejemplo, con el foco de un incendio.

Hunter (pastor belga malinois), el robot Sira y Beckett (pastor alemán) / Marta G. Brea

Un marcaje clave: «Si detectan un explosivo se sientan»

«Cada guía entrena a su perro y es fundamental trabajar el olfato. Se les adiestra para que identifiquen el olor asociado al marcaje que tienen que realizar. En el caso de los explosivos, si detectan ese olor el marcaje no lo hacen ladrando, lo hacen sentándose. Cuando lo consiguen los premiamos con uno de sus ‘juguetes’», describen los policías, que para realizar este trabajo deben tener una formación especial. Junto a una labor preventiva –en sedes ministeriales, cumbres políticas, eventos deportivos, grandes conciertos, etc.–, también se les moviliza por alertas concretas. «Por ejemplo, si hay sospecha de que puede haber una bomba en una maleta», explican.

Un sistema robótico de apoyo para entornos hostiles

Y junto a estos canes tan especiales, SIRA también está embelesando a adultos y pequeños en Vigo. «No es un simple robot», avisa de partida el inspector José Antonio Coedo. El cuádrupedo pertenece a la División de Operaciones y Transformación Digital de la Policía Nacional, a la Jefatura de Sistemas Especiales. Es un sistema robótico de apoyo que se maneja en remoto y cuya principal función es ir de «avanzada» en intervenciones críticas para así no arriesgar las vidas de los policías en «entornos hostiles» como los de los incendios graves o aquellos en los que hay sospecha de explosivos.

«Sube y baja escaleras, se agacha, puede entrar en un túnel... Hicimos pruebas en el Metro de Madrid, donde hay escaleras empinadas, cables o poca luz, y se manejó muy bien», indica el mando policial. Lleno de cámaras que transmiten imágenes y que se convierten en los «ojos de los policías», tiene visión nocturna, sensores para detectar un variado tipo de sustancias y hasta pinzas que le permiten, si es necesario, coger muestras para ser analizadas.