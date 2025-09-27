Descubre a Beckett y Hunter, los perros héroes de la Policía en Vigo
Los canes de la Unidad de Guías Caninos de la Policía Nacional embelesan a niños y adultos en Montero Ríos, rivalizando con Sira, un perro robot que también acapara todas las miradas
Imposible pasar de largo ante Beckett y Hunter. La primera es un pastor alemán y el segundo es un pastor belga malinois. Ambos están especializados en la detección de explosivos y forman parte de la unidad central de Guías Caninos de la comisaría general de la Policía Nacional con sede en Madrid. Estos perros cuyo olfato está entrenado para actuar en situaciones críticas y salvar vidas se encuentran estos días, junto a otros canes como Celta o Yoda, en la exposición policial de Montero Ríos. Especialmente juguetones y con unos instintos superiores a los de cualquier otro animal de los de su raza por los adiestramientos y la labor que realizan, son sin embargo especialmente mansos y sociables. Son uno de los principales reclamos de la interesante muestra que estará hasta el jueves en Vigo y que cuenta con la presencia de otro perro, en este caso robotizado, que también está captando todas las miradas. Se trata de SIRA, un cachorro biónico casi tan ágil como los de carne y hueso.
Verónica y Juán Antonio son los policías encargados de Beckett, toda una veterana de 7 años, y de Hunter, de 2 años. Ellos son su sombra a todas horas: los adiestran y acompañan a los dispositivos e intervenciones policiales que les encomiendan tanto en Madrid como en otros puntos de España, y los llevan a sus casas concluido el horario laboral. «Viven con nosotros», cuentan. En la unidad central de Madrid de Guías Caninos –hay otros grupos periféricos en el resto de España como es el caso del de A Coruña– hay perros adiestrados en detección de explosivos, detección de drogas o billetes de curso legal, rescate y salvamento, búsqueda y localización de restos humanos, también de personas ocultas por ejemplo en ferris o en detección de acelerantes de fuego de cara a dar, por ejemplo, con el foco de un incendio.
Un marcaje clave: «Si detectan un explosivo se sientan»
«Cada guía entrena a su perro y es fundamental trabajar el olfato. Se les adiestra para que identifiquen el olor asociado al marcaje que tienen que realizar. En el caso de los explosivos, si detectan ese olor el marcaje no lo hacen ladrando, lo hacen sentándose. Cuando lo consiguen los premiamos con uno de sus ‘juguetes’», describen los policías, que para realizar este trabajo deben tener una formación especial. Junto a una labor preventiva –en sedes ministeriales, cumbres políticas, eventos deportivos, grandes conciertos, etc.–, también se les moviliza por alertas concretas. «Por ejemplo, si hay sospecha de que puede haber una bomba en una maleta», explican.
Un sistema robótico de apoyo para entornos hostiles
Y junto a estos canes tan especiales, SIRA también está embelesando a adultos y pequeños en Vigo. «No es un simple robot», avisa de partida el inspector José Antonio Coedo. El cuádrupedo pertenece a la División de Operaciones y Transformación Digital de la Policía Nacional, a la Jefatura de Sistemas Especiales. Es un sistema robótico de apoyo que se maneja en remoto y cuya principal función es ir de «avanzada» en intervenciones críticas para así no arriesgar las vidas de los policías en «entornos hostiles» como los de los incendios graves o aquellos en los que hay sospecha de explosivos.
«Sube y baja escaleras, se agacha, puede entrar en un túnel... Hicimos pruebas en el Metro de Madrid, donde hay escaleras empinadas, cables o poca luz, y se manejó muy bien», indica el mando policial. Lleno de cámaras que transmiten imágenes y que se convierten en los «ojos de los policías», tiene visión nocturna, sensores para detectar un variado tipo de sustancias y hasta pinzas que le permiten, si es necesario, coger muestras para ser analizadas.
Condecorados los agentes que salvaron una vida en Rande y el que fue atacado por un homicida
La Dirección General de la Policía ha galardonado con la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco al policía nacional de Vigo que fue atacado con armas blancas por un hombre que acababa de apuñalar a su expareja en Camiño Eixón, así como a los dos agentes que salvaron una vida en el puente de Rande y horas después detuvieron al presunto autor de un homicidio en Redondela. Pese a la distinción, sindicatos policiales como JUPOL y CEP mostraron su descontento: consideran que el reconocimiento debía ser mayor y que se dejan fuera otras actuaciones meritorias. JUPOL, de hecho, avanzó que recurrirán ante los tribunales la decisión al defender que la cruz para los policías condecorados debe ser con distintivo rojo porque pusieron en peligro sus vidas.
Una de las actuaciones distinguidas fue el 15 de junio, cuando el policía nacional que recibirá la cruz blanca por este caso protagonizó una intervención de riesgo en Camiño Eixón al detener a José Manuel de J.P., «Lalo», vigués de 56 años con antecedentes por dos homicidios previos. El sospechoso atacó con varias armas blancas a su expareja y después, mientras huía, se abalanzó sobre el efectivo, intentando clavarle una espada en la cabeza. El policía, que sigue de baja laboral, bloqueó el ataque con su defensa extensible, resultando herido al recibir puñaladas en el chaleco antibalas. Con todo, arrestó al agresor, siendo después trasladado al hospital. Al detenido se le incautaron armas artesanales y botellas de gasolina.
La otra intervención se remonta a la madrugada del 31 de enero también de este año y fue la de dos agentes que evitaron que un hombre se lanzara al vacío desde el puente de Rande, a más de 50 metros de altura sobre el mar. En el forcejeo uno de los policías quedó parcialmente suspendido en el aire, mientras el otro, con gran esfuerzo físico, logró impedir que el individuo saltara arrastrándolos a ambos. Horas más tarde, estos mismos agentes participaron en otra intervención por un crimen en Redondela: tras localizar a una mujer herida por arma blanca y a un hombre muerto, lograron detener al presunto homicida.
Suscríbete para seguir leyendo
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- Un nuevo radar en un punto crítico de la VG-20 aumenta el cerco sobre los conductores en Vigo
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Davila 23/09/2025
- Dos juzgados gallegos, uno de ellos de Vigo, abren la vía para que se indemnice a decenas de miles de empleados públicos en abuso de temporalidad
- Hallan muerto en un pueblo de Valladolid a Gerson, un joven de Vigo de 29 años al que buscaba su familia
- Pesar por el fallecimiento del joven biólogo gallego Emilio Andújar Porto
- Vende a un vigués un coche con el doble de km publicitados y resta importancia al kilometraje en el precio