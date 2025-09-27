Curso de identificación de setas en Tomiño
La OMIX de Tomiño ofrece un obradoiro de identificación de setas. Tendrá 30 horas de duración y comenzará el viernes 7 de noviembre, con sesiones teóricas y de trabajo en el aula, en el Mercado de Tomiño, y salidas guiadas por el campo. Durante el curso, as personas participantes adquirirán las competencias necesarias para distinguir las especies más comunes de Galicia. El obradoiro tiene un coste de 20 euros, previa inscripción.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Despedida de una tienda en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- Un nuevo radar en un punto crítico de la VG-20 aumenta el cerco sobre los conductores en Vigo
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- Davila 23/09/2025
- A bordo de la «esclavitud moderna»
- Pesar por el fallecimiento del joven biólogo gallego Emilio Andújar Porto
- Vende a un vigués un coche con el doble de km publicitados y resta importancia al kilometraje en el precio