Curso de identificación de setas en Tomiño

La OMIX de Tomiño ofrece un obradoiro de identificación de setas. Tendrá 30 horas de duración y comenzará el viernes 7 de noviembre, con sesiones teóricas y de trabajo en el aula, en el Mercado de Tomiño, y salidas guiadas por el campo. Durante el curso, as personas participantes adquirirán las competencias necesarias para distinguir las especies más comunes de Galicia. El obradoiro tiene un coste de 20 euros, previa inscripción.