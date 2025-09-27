A Cañiza se convierte hoy en la capital de la moda gallega

El auditorio de la Casa de la Cultura de A Cañiza se convertirá en el epicentro de la moda con la celebración del Desfile Moda y Tendencias durante el día de hoy.

El evento comenzará a las 20.30 horas y la entrada será libre y gratuita para todas aquellas personas interesadas en asistir al evento.

A mayores, el desfile servirá como acto de clausura al XIV Curso de Patronaje dirigido por Cristóbal Vidal. El alumnado mostrará sobre la pasarela las creaciones realizadas durante el curso 2024/2025.

Además, el desfile contará con una sección especial dedicada a la colección propia del diseñador, reconocido por mezclar la sastrería clásica con propuestas contemporáneas en sus piezas y diseños.

También participarán como invitados, diseñadores de A Cañiza y del Condado Paradanta como Sandra Santiso, Rachel Fusión, Ángeles Alonso, Chechi Picardo, Cristina Sicilia, Iago Iglesias y Dares, que presentarán en el desfile sus colecciones cápsula de moda, artes plásticas y joyería.

«Este desfile es un escaparate para el talento que se está formando en nuestro municipio» aseguraba el alcalde de A Cañiza, Luís Piña. «Se trata de una muestra de cómo la cultura, la creatividad y el aprendizaje se dan la mano».