La campaña turística de la Diputación, premio Delfín de Plata en Cannes
La campaña de promoción de las Rías Baixas «Cando volves?» acaba de sumar su quinto galardón internacional, el premio Delfín de Plata, que comparte con entidades como Porsche, UEFA, Emiratos Árabes, L’Oreal o Booking.
El presidente de la Diputación, Luis López, recogió el premio en Cannes, adonde viajó acompañado por la directora de Turismo, Romina Fernández. En su intervención definió a las Rías Baixas como «a Costa Azul española», «un paraíso no que perderse e atoparse, no que disfrutar da natureza e conectar co noso interior».
La campaña se centra por primera vez en dar a conocer la provincia desde su interior, poniendo en valor la hospitalidad y el carácter acogedor de los pontevedreses. De esta forma, la Diputacón quiere potenciar la descentralización y desestacionalización del turismo.
- Despedida de una tienda en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- Un nuevo radar en un punto crítico de la VG-20 aumenta el cerco sobre los conductores en Vigo
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- Davila 23/09/2025
- A bordo de la «esclavitud moderna»
- Pesar por el fallecimiento del joven biólogo gallego Emilio Andújar Porto
- Vende a un vigués un coche con el doble de km publicitados y resta importancia al kilometraje en el precio