La campaña turística de la Diputación, premio Delfín de Plata en Cannes

La campaña de promoción de las Rías Baixas «Cando volves?» acaba de sumar su quinto galardón internacional, el premio Delfín de Plata, que comparte con entidades como Porsche, UEFA, Emiratos Árabes, L’Oreal o Booking.

El presidente de la Diputación, Luis López, recogió el premio en Cannes, adonde viajó acompañado por la directora de Turismo, Romina Fernández. En su intervención definió a las Rías Baixas como «a Costa Azul española», «un paraíso no que perderse e atoparse, no que disfrutar da natureza e conectar co noso interior».

La campaña se centra por primera vez en dar a conocer la provincia desde su interior, poniendo en valor la hospitalidad y el carácter acogedor de los pontevedreses. De esta forma, la Diputacón quiere potenciar la descentralización y desestacionalización del turismo.