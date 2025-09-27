Un camión de butano averiado paraliza el tráfico en la rotonda de la autopista en Vilariño
La avería de un camión de bombonas en plena rotonda en Nigrán generó retenciones considerables en la avenida de Portugal y la salida de la AG-57 durante la tarde de ayer. El percance ocurrió sobre las 14.20 horas en la glorieta de la AG-57 en la vía PO-340 en Vilariño. Se tuvo que cortar uno de los carriles mientras un mecánico reparaba el vehículo, que transportaba bombonas vacías.La Guardia Civil de Tráfico desvió la circulación por un lado de la glorieta durante varias horas a la espera del arreglo del camión.
