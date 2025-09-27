Caballero subraya que el Gobierno «sí cumple» para tener AVE por Cerdedo

Satisfacción en el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, con los pasos que está dando el Gobierno central para reunir toda la documentación necesaria para poder afrontar, en unos años, las obras de la línea de alta velocidad ferroviaria entre Vigo y Ourense por Cerdedo, lo que permitiría tener a la ciudad una conexión directa con la Meseta sin tener que realizar el actual rodeo por Santiago.

«El 19 de febrero tuvimos una reunión con el Ministerio de Transportes y acordamos los plazos y ahora el BOE publica la formalización del contrato en la fecha que habíamos hablado, es una muestra más de que cumplen y de que asumen el compromiso de este gran objetivo que planteo para la ciudad», destacó Caballero sobre el arranque de los trabajos para elaborar el estudio adicional que permitirá tramitar la evaluación de impacto ambiental del futuro trazado.

Según añadió el regidor, debe ser en el primer trimestre de 2027 cuando el contenido del documento salga a exposición pública para lograr el aval ambiental y así poder redactar el proyecto constructivo definitivo que permitiría licitar las obras, presupuestadas en más de 2.000 millones.

Caballero aprovechó también para arremeter contra el PP, al que culpa de la paralización del proyecto durante la etapa de Mariano Rajoy al frente del Gobierno central. «Cuando llegué a la Alcaldía teníamos la declaración de impacto ambiental aprobada con Elena Espinosa de ministra pero Rajoy, Feijóo y el PP lo paralizaron y lo dejaron caducar, por lo que ahora debemos dedicar años a recuperar lo que retrasaron», dijo.