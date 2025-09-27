En busca de un «empujón» a grandes ideas

Un software para marcas de moda y retail, una plataforma de escape rooms digitales y geolocalizados, un centro que trae en exclusiva la disciplina barre a Vigo (entrenamiento de cuerpo completo inspirado en la barra de ballet que mezcla pilates, yoga y ejercicios de fuerza) o una escuela infantil capaz de aunar varios enfoques: Pikler, Waldorf, Reggio Emilia y Montessori. Son algunos de los proyectos que aspiran a un reconocimiento en la vigésima edición de los Premios Joven Empresario/a e Iniciativa Emprendedora de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Vigo y Sur de la provincia de Pontevedra (Aje Vigo). Como novedad, la edad máxima de los candidatos: subió hasta los 45 años (antes, tenían que ser menores de 41).

El acto de entrega se celebra el próximo martes desde las 18.30 horas en la sede viguesa del Consorcio de la Zona Franca (calle Areal, 46). «Será un evento dedicado a escuchar y reconocer los proyectos de los emprendedores que reunirá a personalidades del mundo institucional, social y empresarial de nuestro territorio», destacan desde la organización, que busca impulsar grandes ideas.

Candidatos a los premios Aje Vigo Skeirrum - Joven empresario/a Plataforma de «escape rooms» digitales y geolocalizados fundada en 2022 en A Guarda por Erea Rodríguez Martínez. Suma ya más de 150 proyectos. Vinak - Joven empresario/a Proyecto de padre e hijo nacido en 2023 de la mano de Iván Losada Varela. Diseña, fabrica y vende accesorios de vino, utensilios de cocina y un catálogo más amplio. Laboris Legal - Joven empresario/a Despacho especializado en derecho laboral y Seguridad Social fundado en 2023 por Gisela Garrido. Su forma de trabajar la refleja en el lema: «Derecho laboral con alma». Datcisions - Joven empresario/a «Software» para marcas de moda y «retail» fundado en 2022 por Pablo Franco Corbacho. Ayuda a organizar el catálogo y existencias y a decidir la planificación.

Como es habitual, además de las dos categorías principales, los premios de Aje reconocerán proyectos que destaquen por su innovación o por su implicación en RSE (responsabilidad social empresarial) con la entrega de dos accésits. También se otorgará un Premio honorífico a un empresario/a de la provincia con una dilatada trayectoria.

Candidatos a los premios Aje Vigo Ohana Escuela Infantil - Iniciativa emprendedora La escuela infantil de Ángela Martínez Antúnez arrancó este curso en Tui. En un entorno rural, su propuesta combina Pikler, Waldorf, Reggio Emilia y Montessori. Bocatería Papos - Joven empresario/a Óscar Amoedo Lusquiños relanza esta marca histórica de la ciudad tras su traslado a un local más grande en la calle Venezuela y la apuesta por el modelo de franquicia. Barre The Club - Iniciativa emprendedora Primer centro que trae en exclusiva la disciplina barre (pilates, yoga y fuerza) a Vigo. Abierto al público en abril de 2025 por Ana Barbosa Cancelo y María Varela Pahino. AP Asesoría - Iniciativa emprendedora Firma fiscal y contable creada por Ana Prado Cabral y Fran Barros Cordo en mayo de 2025. Acompaña a autónomos y pymes «de lo tradicional a lo digital».

Requisitos

Para poder aspirar a los galardones, los candidatos a Joven Empresario/a deben tener una empresa constituida antes del 1 de enero de 2024 y los de Iniciativa Emprendedora, un proyecto que haya empezado después del 1 de enero de 2024. Todos deben estar registrados en la provincia.

El premio Iniciativa Emprendedora trae bajo el brazo la estancia gratuita durante un año en el vivero de la Zona Franca en Porto do Molle, consultoría en marketing de la mano de Iria Álvarez, acceso al fichero Ardán, seis meses de membresía gratuita en Aje y un trofeo conmemorativo. Estos dos últimos beneficios también los podrá disfrutar el aspirante que se lleve el Joven Empresario/a, así como formación en la UIE.

Candidatos a los premios Aje Vigo Vig-Sec Drone Fundada en 2019 por Rubén Gil Fontán. Empresa especializada en el sector aeronáutico. Se candidata al Joven Empresario. Porriservi Servicio de limpieza y mantenimiento fundado en O Porriño por Patricia Reinaldo Tovar. Aspira a Iniciativa Emprendedora. ASES Asesores Cooperativa de asesoría integral impulsada por Sara Sánchez con comunicación cercana. Opta al Premio Iniciativa Emprendedora. Adleta Solutions Plataforma de cocinas «dark kitchen». Fundada por Adrián Pena González en 2024. Aspira al PremioIniciativa Emprendedora. Andrea Costa Gestora cultural independiente con sede en Tui (Pontevedra). Es una de las candidatas al Premio Iniciativa Emprendedora. Uxía Román Fisioterapeuta y osteópata con más de 10 años de experiencia. Especializada en pediatría y maternidad. Opta a Joven Empresaria.

El accésit de RSE ofrece un trofeo y seis meses gratis en Aje, mientras que el de Innovación permitirá al ganador formación en la UIE, un trofeo y seis meses gratuitos de Aje. El Premio honorífico se distinguirá con un trofeo y una cesta de productos de LavandaBio.