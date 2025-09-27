En busca de un «empujón» a grandes ideas
Catorce proyectos optan a los premios de la Asociación de Jóvenes Empresarios en su vigésima edición
Un software para marcas de moda y retail, una plataforma de escape rooms digitales y geolocalizados, un centro que trae en exclusiva la disciplina barre a Vigo (entrenamiento de cuerpo completo inspirado en la barra de ballet que mezcla pilates, yoga y ejercicios de fuerza) o una escuela infantil capaz de aunar varios enfoques: Pikler, Waldorf, Reggio Emilia y Montessori. Son algunos de los proyectos que aspiran a un reconocimiento en la vigésima edición de los Premios Joven Empresario/a e Iniciativa Emprendedora de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Vigo y Sur de la provincia de Pontevedra (Aje Vigo). Como novedad, la edad máxima de los candidatos: subió hasta los 45 años (antes, tenían que ser menores de 41).
El acto de entrega se celebra el próximo martes desde las 18.30 horas en la sede viguesa del Consorcio de la Zona Franca (calle Areal, 46). «Será un evento dedicado a escuchar y reconocer los proyectos de los emprendedores que reunirá a personalidades del mundo institucional, social y empresarial de nuestro territorio», destacan desde la organización, que busca impulsar grandes ideas.
Como es habitual, además de las dos categorías principales, los premios de Aje reconocerán proyectos que destaquen por su innovación o por su implicación en RSE (responsabilidad social empresarial) con la entrega de dos accésits. También se otorgará un Premio honorífico a un empresario/a de la provincia con una dilatada trayectoria.
Requisitos
Para poder aspirar a los galardones, los candidatos a Joven Empresario/a deben tener una empresa constituida antes del 1 de enero de 2024 y los de Iniciativa Emprendedora, un proyecto que haya empezado después del 1 de enero de 2024. Todos deben estar registrados en la provincia.
El premio Iniciativa Emprendedora trae bajo el brazo la estancia gratuita durante un año en el vivero de la Zona Franca en Porto do Molle, consultoría en marketing de la mano de Iria Álvarez, acceso al fichero Ardán, seis meses de membresía gratuita en Aje y un trofeo conmemorativo. Estos dos últimos beneficios también los podrá disfrutar el aspirante que se lleve el Joven Empresario/a, así como formación en la UIE.
El accésit de RSE ofrece un trofeo y seis meses gratis en Aje, mientras que el de Innovación permitirá al ganador formación en la UIE, un trofeo y seis meses gratuitos de Aje. El Premio honorífico se distinguirá con un trofeo y una cesta de productos de LavandaBio.
