El BNG defenderá en el pleno mejorar el servicio de ayuda en el hogar
El BNG defenderá en el pleno mejorar el Servicio de Ayuda en el Hogar y el sistema público de dependencia. El portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, alertó de que la situación es «especialmente preocupante» en Vigo, con cerca de 8.000 personas con dependencia reconocida, más de 14.000 mayores que viven solos y 2.200 en lista de espera.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Despedida de una tienda en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- Un nuevo radar en un punto crítico de la VG-20 aumenta el cerco sobre los conductores en Vigo
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- Davila 23/09/2025
- A bordo de la «esclavitud moderna»
- Pesar por el fallecimiento del joven biólogo gallego Emilio Andújar Porto
- Vende a un vigués un coche con el doble de km publicitados y resta importancia al kilometraje en el precio