El BNG defenderá en el pleno mejorar el Servicio de Ayuda en el Hogar y el sistema público de dependencia. El portavoz municipal, Xabier P. Igrexas, alertó de que la situación es «especialmente preocupante» en Vigo, con cerca de 8.000 personas con dependencia reconocida, más de 14.000 mayores que viven solos y 2.200 en lista de espera.