Las ‘amistades peligrosas’ de Vialia

El Centro Comercial Vialia sopla las velas de su cuarto aniversario con un animado programa para toda la familia que ayer culminó con el concierto de Amistades Peligrosas. El dúo formado en los noventa por Cristina del Valle y Alberto Comesaña hizo disfrutar al público con algunos de sus éxitos más conocidos.

Durante toda la jornada, los más pequeños también se lo pasaron en grande con los hinchables de la plaza pública, un punto glitter en la planta alta y juegos.

Hoy sábado, la fiesta continuará con más hinchables y juegos, una actuación infantil a las 17.30 horas, un pasacalles a las 18.30 horas y el concierto de Los Coleguitas a las 21 horas.

Además de actuaciones musicales, juegos interactivos y espectáculos interactivos, la celebración del aniversario de Vialia también incluye una gran tarta para más de 2.500 personas por cortesía de Natas D’Ouro.

Para participar en las actividades, los asistentes deben registrarse previamente en los accesos de Vía Norte y plaza de la Estación o en el punto de información de la planta baja. Tras escanear el código QR, recibirán una pulsera y tickets para los juegos y quienes completen los nueve retos podrán girar la ruleta y llevarse un premio directo.

Con esta programación, Vialia Vigo refuerza su compromiso por ser un espacio para el ocio, el comercio, la cultura y la gastronomía, ofreciendo experiencias únicas para toda la familia.

«Celebrar cuatro años es una enorme alegría y, sobre todo, un motivo para dar las gracias. Gracias a Nhood, a nuestro equipo y, sobre todo, a Vigo ya a los millones de visitantes que nos han acompañado desde el primer día. Este 2025 superaremos los 13 millones de visitantes, consolidando Vialia como un punto de encuentro para todo la familia y su papel como centro de referencia en la ciudad», destaca su director, Juan Louro.