Dos torturados en 1976 en comisarías de Vigo presentan querella por crímenes contra la humanidad

Dos torturados en 1976 en Vigo han presentado una querella en los juzgados de la ciudad gallega por el trato policial que recibieron hace casi 50 años.

Jesús Vázquez González y Francisco Domingo García Montes han presentado la querella este viernes en los Juzgados de Instrucción de Vigo contra los autores y responsables de las torturas que sufrieron cuando fueron detenidos el 8 de julio de 1976 en la cafetería Reca 2.

Según explica la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina, Ceaqua, se les detuvo y torturó en la Comisaría de Vigo por su militancia política y sindical en la Unión do Povo Galego (UPG).

Ambos estuvieron cinco días totalmente incomunicados en las dependencias policiales y el 13 de julio fueron puestos a disposición judicial e ingresaron en la antigua prisión de Vigo, donde estuvieron los primeros días en régimen de aislamiento penitenciario y, posteriormente, en la galería 3 de presos políticos.

A ese lugar, el actual Museo de Arte Contemporánea de Vigo (MARCO) han regresado este viernes para informar de esta querella contra 12 agentes miembros de la Sección Local de Investigación Social de la Comisaría del CGP de Vigo y 2 agentes del servicio de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra.

Una iniciativa que se suma a las más de 115 querellas que se han presentado ante los tribunales españoles en el conjunto del Estado por personas que demandan que se investiguen y enjuicien los crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura franquista.