El seguimiento de la huelga de profesores deja a directores «solos» con todo el alumnado

La huelga de docentes convocada por el sindicato CIG-Ensino y secundado por STEG dejó bajo mínimos, literalmente, la ateción a los escolares que ayer asistieron como cada día a su centro educativo. La cifra de servicios mínimos acordaba pr la Consellería limitaba a una única persona del equipo directivo la obligación de acudir a su puesto de trabajo, de modo que en varios colegios de Vigo, los directores tuvieron que asumir la vigilancia de todo el alumnado durante prácticamente toda la jornada lectiva.

Estos directores y el escaso profesorado que, fuese cuál fuese su motivo, decidió no secundar la huelga, optaron por «estirar o recreo, porque clase non se pode dar». Juegos en el patio, visionado de películas educativas y también juegos de mesa fueron las alternativas de colegios e institutos.

El sindicato mayoritario en la enseñanza pública de Galicia sitúa la participación por encima del 60%, mientras quela Consellería de Educación reduce drásticamente esa cifra al 14,8%. Entre las reivindicaciones, destacan l recuperación del horario lectivo anterior a los recortes implementados hace más de una década, la reducción de ratios en todas las etapas educativas, el aumento de personal especializado para atender adecuadamente la diversidad en las aulas y la eliminación de burocracia.