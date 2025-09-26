Rubén Marín sustituye a Leandro Melgar en la dirección del Puerto de Vigo

Relevo de calado en la dirección del Puerto de Vigo. Cuando hace justo un año ese puesto clave en el organigrama portuario era ocupado por un completo desconocido, Leandro Melgar, ahora vuelve a producirse un cambio pero esta vez personificado en alguien salido de la cantera portuaria viguesa: Rubén Marín Gallego. El nuevo director de la Autoridad Portuaria había abandonado su plaza en el puerto olívico y después de 12 años de directivo en las terminales de Avilés y Valencia regresa a la ciudad, la suya, donde dejó muy buen recuerdo en la comunidad empresarial vinculada a Praza da Estrela.

Como adelantó FARO, la marcha de Leandro Melgar surge a petición propia «por razones personales». El bilbaíno desembarcó en Vigo procedente de Puertos del Estado, y a su regreso a Madrid volverá a ocupar el mismo puesto directivo que ejercía hace poco más de un año. Su cese voluntario ha sido aprobado por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria esta mañana en una reunión que también dio el plácet al nombramiento de Rubén Marín Gallego como nuevo director, solo que en este caso, para hacerlo efectivo deberá ser publicado por el Diario Oficial de Galicia.

Nacido en Vigo en agosto de 1976 e ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Rubén Marín Gallego era hasta hace unos días el subdirector general de la Autoridad Portuaria de Valencia. Antes de este destino levantino ocupó la dirección de la Autoridad Portuaria de Avilés, su primer destino después de Vigo. Salió de la Autoridad Portuaria viguesa en julio de 2013 siendo jefe de explotación, un puesto que le llevó a codearse con los principales actores de la frenética actividad portuaria viguesa. Desde el puerto pesquero de O Berbés, Areal, contenedores o la terminal Ro-Ro de Bouzas, en muchas de las oficinas de estos muelles se ha recordado mucho estos años a Marín como un directivo «afable» y «amigo de consenso». «Siempre dispuesto a buscar soluciones», apuntan a FARO desde el terminal boucense.

Al término del Consejo de Administración estaba previsto que el presidente del Puerto de Vigo, Carlos Botana, compareciese ante los medios junto a Melgar y Marín para agradecer al primero el intenso trabajo desarrollado en Vigo y dar al segundo la bienvenida «a su casa».