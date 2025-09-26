La reforma mundialista prevé retranquear 30 metros Tribuna y un solo nivel de grada

Al estilo de grandes estadios del fútbol europeo como el Anfield Road de Liverpool o el Westfalenstadion de Dortmund, Balaídos contará también con su particular «muro». Con el Mundial 2030 entre ceja y ceja, el Concello pisa el acelerador para que el templo celeste sea una de las sedes finalmente elegidas por la FIFA, que exige distintos requisitos a las candidatas y, entre ellos, el más importante es disponer de al menos 43.000 espectadores en el estadio.

Para llegar a esa cifra, una vez que Balaídos ya vibra con la nueva grada de Marcador y tiene en ejecución su «gemela» de Gol para que esté lista a principios de 2027, es necesario reformar totalmente la grada de Tribuna y el anteproyecto que ultima el Concello ha diseñado una auténtica revolución en este sector del campo, que triplicaría prácticamente el aforo actual para poder albergar hasta 16.000 espectadores, casi el doble que en Río.

Así, en caso de contar con el beneplácito de la Real Federación Española de Fútbol y la FIFA, la nueva Tribuna supondrá hacer todavía más grande el estadio de Balaídos, ya que el nuevo graderío implicaría un retranqueo de la estructura de más de treinta metros hacia la explanada de Tribuna y Manuel de Castro, razón por la cual el Concello ya ha puesto en marcha la maquinaria administrativa para lograr el visto bueno de Augas de Galicia, al estar condicionada la zona por la presencia del Lagares, enviándole la documentación para acelerar los trámites.

Esa mayor voluminosidad de la grada no sería la única novedad reseñable, sino que la intención es que la separación en niveles que ha caracterizado históricamente la grada, primero como Tribuna y Preferencia y más recientemente como Tribuna Alta y Tribuna Baja, desaparecería, ya que el objetivo del Concello –en total sintonía con el Celta según el alcalde, Abel Caballero–es convertirla en una grada única y continua, con un solo nivel desde pie de campo hasta la parte más alta.

Las primeras estimaciones reflejan que el graderío arrancaría a cinco metros del terreno de juego e iría alcanzando una gran verticalidad, por lo que sería más alta que el resto del estadio, tal y como ocurre en otros recintos futbolísticos del planeta que han convertido esa asimetría en seña de identidad.

«Esto es la garantía del Mundial», destacó Caballero tras desvelar los detalles del proyecto de reforma para convertirse en sede, mandándole un «recado» al presidente de la RFEF, Rafael Louzán, que esta semana dijo que Balaídos tendría 27.000 espectadores tras la reforma de Gol, cifra inferior a la que resultará tras las obras, cuando el aforo se situará en el entorno de los 30.000.

«Ya está el proyecto empezado, en marcha y estamos con la construcción de Tribuna, por lo que Balaídos en la contabilidad de Louzán debe tener 43.000 espectadores, igual que dice con otros estadios que están con proyectos como Valencia, A Coruña o Las Palmas», añadió el regidor, recordando también que se está trabajando ya en la retirada de dos colectores en la explanada de Tribuna para encauzar la reforma de la grada, cuyo nuevo diseño pone en valor.

«La estructura arquitectónica será la misma que la actual, que es fantástica y tendremos una grada con una visibilidad magnífica, con mucha verticalidad», detalló Caballero, garantizando que «estará en tiempo y forma sobradamente».

En relación a los próximos pasos a seguir, el regidor garantizó que la excelente relación que mantienen Concello y Celta, «que hace que vayamos de la mano», permitirá superar todos los retos por cumplir para convertir el sueño de albergar partidos del Mundial 2030 en una realidad.

La criba final será previsiblemente a lo largo del próximo año

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, aseguraba esta semana que será la FIFA la que tome la decisión final sobre el número de sedes mundialistas de la cita que organizan conjuntamente España, Portugal y Marruecos y que también tendrá encuentros en Sudamérica. Así, no se prevé que sea hasta el próximo año cuando el organismo internacional fije las ciudades que acogerán los partidos.En este sentido, Louzán señalaba estos días que «todavía es muy prematuro» aventurarse y que ni siquiera se sabe si España contará con 10, 11 o 12 sedes en el Mundial, aunque todo parece indicar que Valencia estará finalmente entre las elegidas. Vigo reclama su sitio al sentirse agraviada por el cambio de puntuaciones, mientras que ciudades como A Coruña todavía no han presentado un proyecto concreto.