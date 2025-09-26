Más profesores, materias y autonomía: 1º de ESO genera el grueso de los repetidores

El paso del colegio al instituto es uno de los grandes cambios –quizás el mayor– para un niño o niña. Y hablamos de niños y niñas porque muchos de ellos y ellas emprenden este salto con solo 11 años: pasan de tener un único tutor para todas las materias a muchos profesores para muchas más asignaturas, un nuevo edificio, nuevos compañeros y sobre todo, la necesidad de una mayor autonomía. «Eu nas clase aviso os alumnos de que anoten os deberes, pero eles verán se o fan ou non. Nun cole, a profe ou o titor está máis pendentes diso, de que anoten todo. No instituto son tantos que eu non podo facer máis que dicir que tal día hai que entregar tal traballo», cuenta Malores Villanueva, directora del IES Álvaro Cunqueiro, en Coia.

Esta diferencia en el sistema o contexto educativo, que no tanto en la dificultad curricular, está detrás de que 1º de la ESO sea el curso con mayor repetidores en Vigo y resto de centros de la provincia. Así lo avala el Ministerio de Educación en sus últimas estadísticas correspondientes a 2023/2024. Mientras la tasa de repetidores en 6º de Educación Primaria es tan solo del 1,6%; la promoción a 1º de la ESO eleva esta cifra al 11%.

Se trata de la más alta de toda la Enseñanza Secundaria Obligatoria, e incluso también de Bachillerato. Siguiendo estas mismas estadísticas del Ministerio, en 2º de la ESO el porcentaje de repetidores es del 7,4% ; 9% en 3º y 8,4% en el 4º y último curso. En el caso de Bachillerato, su primer curso tiene un 4,4% de repetidores y un 3,6 en su segundo curso.

Estos datos son relativos a centros públicos, donde los escolares de Infantil y Primaria no conviven con los de la ESO. En el caso de los privados o concertados, donde sí es posible cursar todas las etapas educativas en el mismo centro –de los 3 a los 16 o incluso a los 18 años–, la tasa de repetidores cae a más de la mitad en 1º de la ESO. ¿Por que? Porque el cambio no es tan brusco para el alumnado, se vuelve mucho más imperceptible.

Esta realidad también se da en un determinado modelo de centros públicos, los CPI (colegios públicos integrados), donde se imparten todos los niveles educativos, desde Infantil y Primaria a la ESO. «Aquí ya conoces a los profesores de la ESO desde los 3 añitos, por lo tanto los alumnos no notan tanto el paso a la Secundaria», cuenta Natalia Pernas, directora del CPI da Cañiza, quien reitera que «la dificultad de 1º de la ESO con respecto a 6º de Primaria puede afectar [en el alto volumen de repetidores] pero no en tan medida como el contexto». «Es un cambio brusco, pierden la figura del tutor y deben ganar más autonomía», añade Pernas.

También en el área de Vigo se encuentra el CPI Arquitecto Palacios, concretamente en Nigrán. Su director Antonio García cuenta los beneficios para el alumno de aglutinar todos los niveles en un mismo centro. « Con nosotros están mas controlados; en un IES hay más gente y pasan más desapercibidos. Hay que tener en cuenta que aún salen muy pequeños del colegio, con 11 años ya están en la ESO. Curiosamente, el año pasado los alumnos que repitieron 1º de la ESO eran todos llegados de otros centros; coles de la zona pero al final alumnado nuevo», concreta García.

La «familiaridad» que se crea en estos centros es vital también para el desarrollo académico del alumno. «A nivel curricular 6º de EP y 1º de la ESO no es tan distinto pero el trato en el CPI es más personalizado; acabas las clases y tienes comedor con ellos; es una relación más cercana», concluye.