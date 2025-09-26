Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un profesor del CIFP A Granxa, finalista de un premio sobre inclusión

El profesor del CIFP A Granxa de Ponteareas José Ramón Pérez ha sido escogido como finalista de la XI Beca Fundación María José Jove-INGADA. El premio busca reconocer el compromiso del profesorado por promover la inclusión en las aulas.

