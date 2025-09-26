El PP denuncia un retraso de tres meses a quienes piden ayuda en el Centro de Información a la Mujer
La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha denunciado el «inaceptable» retraso de tres meses en la atención a las personas demandantes de ayuda en el Centro Municipal de Información y Asesoramiento a la Mujer (CIM). El PP asegura que el CIM lleva desde el pasado mes de diciembre atendido por una única psicóloga.
