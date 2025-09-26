Portos reordena el acceso al muelle de Canido

Porto de Galicia concluyó las obras de reordenación de la circulación en el puerto de Canido que permitieron mejorar la seguridad y operatividad para el tránsito rodado y peatonal en una zona de especial concurrencia de vehículos. Se habilitaron nuevas plazas de aparcamiento y se aseguró la rampa de bajada al muelle para los menores.