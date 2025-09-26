Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Portos reordena el acceso al muelle de Canido

Porto de Galicia concluyó las obras de reordenación de la circulación en el puerto de Canido que permitieron mejorar la seguridad y operatividad para el tránsito rodado y peatonal en una zona de especial concurrencia de vehículos. Se habilitaron nuevas plazas de aparcamiento y se aseguró la rampa de bajada al muelle para los menores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents