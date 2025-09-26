La Policía distingue a los agentes que salvaron una vida en Rande y al atacado por un homicida en Camiño Eixón

La Dirección General de la Policía ha galardonado con la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco al policía nacional de Vigo que fue atacado con armas blancas por un hombre que acababa de apuñalar a su expareja en Camilo Eixón y a los dos agentes que salvaron una vida en el puente de Rande y horas después detuvieron al presunto autor de un homicidio en Redondela. Pese a la distinción, sindicatos policiales como JUPOL y CEP mostraron su descontento, ya que consideran que debía ser mayor y que se ha dejado fuera a agentes que también hicieron actuaciones meritorias. El sindicato JUPOL ya avanzó que recurrirán ante los tribunales la decisión al considerar que la Cruz para los tres policías condecorados debe ser con distintivo rojo porque pusieron en riesgo sus vidas.

La primera de las actuaciones tuvo lugar el 15 de junio de 2025, cuando un agente de la Policía Nacional protagonizó una intervención de gran riesgo en Camiño Eixón al detener a un individuo con antecedentes por dos homicidios previos. El sospechoso había atacado con varias armas blancas a su expareja —víctima de violencia de género— y, tras la agresión, se abalanzó sobre el efectivo, intentando clavarle una espada en la cabeza.

El policía, que continúa a día de hoy de baja laboral, logró bloquear el ataque con su defensa extensible, resultando herido tras recibir varias puñaladas en el chaleco antibalas. A pesar de ello, consiguió reducir y detener al agresor en solitario, evitando así un nuevo asesinato. Posteriormente fue atendido por los servicios sanitarios y trasladado de urgencia al Hospital Álvaro Cunqueiro. Al detenido, además de las armas artesanales, se le intervinieron varias garrafas de gasolina, con las que presuntamente planeaba cometer nuevos actos violentos.

Rande y Redondela

La segunda actuación ocurrió el 30 de enero de 2025. Dos agentes evitaron que un hombre se lanzara al vacío desde el puente de Rande, a más de 50 metros de altura sobre el mar. En el forcejeo, uno de los policías llegó a quedar parcialmente suspendido en el aire, mientras el otro, con un gran esfuerzo físico, lograba impedir que el individuo saltara arrastrándolos a ambos.

Horas más tarde, estos mismos agentes participaron en otra intervención en Redondela: tras localizar a una mujer gravemente herida por arma blanca y a un hombre fallecido, lograron detener al presunto homicida, que está en la actualidad en prisión a la espera de juicio.

Minusvaloración

Desde JUPOL lamentan que, mientras se minusvalora el trabajo de los agentes que se enfrentan a situaciones extremas, la Dirección General de la Policía «no duda en conceder medallas a personas ajenas al Cuerpo o incluso a altos mandos, en algunos casos con pensión vitalicia, decisiones que después han sido anuladas por los tribunales».

“El mensaje que se lanza a los agentes es desolador: arriesgar la vida no tiene el reconocimiento que merece”, denuncia el sindicato. “Mientras quienes salvan vidas reciben un distintivo blanco, se premia con medallas a 644 personas que no se han jugado la suya”.

Expectativas profesionales

La CEP, por su parte, lamenta también el escaso reconocimiento a estos tres policías, afirma que hay otros que también hicieron importantes intervenciones a los que no se distingue y denuncia el “enésimo desprecio” del ministro del Interior a los policías nacionales al haber firmado la concesión de 651 condecoraciones al mérito policial para personas ajenas a la Policía Nacional. Esta cifra, que supone un récord respecto a ejercicios anteriores, “constituye”, afirma este sindicato, “un ‘atraco’ a las expectativas de cientos de profesionales de la seguridad pública que, gracias a esa estrategia bochornosa y ofensiva, se han quedado este año sin el justo reconocimiento a intervenciones arriesgadas y excepcionales que han permitido salvar vidas, proteger a víctimas de innumerables delitos o desactivar todo tipo de grupos criminales organizados. Pese a ello, Interior se ha vuelto a situar frente a los policías”.