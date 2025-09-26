Varias personas intoxicadas por el incendio en la cocina de una cafetería en Vigo
Las llamas se declararon a las 12.30 y fue preciso acordonar la zona, en Gregorio Espino, por la intensa humareda
Susto en una cafetería de O Calvario por el incendio en una cocina esta mañana que, según fuentes de bomberos de Vigo, provocó que varias personas sufrieran intoxicaciones por inhalación de humo, entre ellas un agente de la Policía Local.
El avisó del incendio saltó sobre las 12.30 horas, cuando varios particulares informaron a Emerxencias 112 que estaba ardiendo una campana de una cafetería ubicada en el número 8 de la avenida Gregorio Espino (en el cruce con Urzáiz). Inmediatamente, el 112 movilizó a bomberos, Policía Local y Policía Nacional.
Desde el cuerpo de bomberos precisan que el fuego se originó en la cocina, pero no en la campana extractora. A su llegada, además, tuvieron que solicitar a los agentes de policía que acordonara la zona, ya que estaba saliendo mucho humo y multitud de viandantes estaban junto a la cafetería.
Además –apuntan desde bomberos– tuvieron que desalojar también a clientes de la cafetería. De hecho, señalan que fue precisamente una de estas personas, además del agente, la que tuvo que ser atendida por intoxicación por inhalación de humo.
Antes de la llegada de los bomberos, los trabajadores del local trataron de apagar las llamas con un extintor, aunque sin fortuna.
El incendio fue sofocado y, a priori, las personas que sufrieron intoxicaciones no precisaron ser trasladas al hospital y fueron atendidas allí mismo.
