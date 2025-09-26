Muere el oso Carmo tras serle practicada «una eutanasia humanitaria» por un empeoramiento de su salud

La concejalía de Medio Ambiente del Concello de Vigo ha anunciado el fallecimiento del oso Carmo, uno de los animales residentes de Vigo Nature. Tras mostrar su pesar, el departamento municipal ha explicado en un comunicado los motivos de la muerte de este mamífero de 21 años de vida, que «falleció esta tarde tras serle practicada una eutanasia humanitaria en el Hospital Veterinario Universitario Rof Codina de Lugo, centro de referencia en la atención de la fauna salvaje».

A mediados del mes de septiembre, Carmo había sido sometido a un tratamiento al que parecía estar respondiendo adecuadamente, tras haber sufrido dos episodios de apatía y debilidad en verano. Las pruebas que se le habían realizado entonces desvelaban diversas dolencias que le afectaban al hígado, a los riñones y a los intestinos, por lo que a pesar de la buena respuesta al tratamiento, fue necesario realizarle más pruebas para concretar el pronóstico y el tratamiento definitivo.

El oso Carmo posa para Faro de Vigo / Marta G. Brea

Sin embargo, los acontecimientos se precipitaron tras comprobar que «en los últimos días, Carmo mostró un empeoramiento notable en su estado de salud, con pérdida de apetito, apatía y debilidad». Debido a su agravamiento, se le practicaron más pruebas avanzadas como como un TAC y evaluaciones complementarias en el centro veterinario, «con el objetivo de garantizar el mejor diagnóstico y tratamiento posible».

Diagnóstico sin posibilidad de curación

«Un tumor hepático con metástasis peritoneal, líquido en el peritoneo, líquido en la cavidad torácica, gases en las vías biliares, gases libres en el abdomen y una peritonitis generalizada». Es lo que reza el informe realizado por el veterinario de VigoNature, con respecto a la lesiones que padecía el oso, un «cuadro clínico de extrema gravedad, sin posibilidad de tratamiento en un animal de sus características», concluye. Ante este pronóstico, que el facultativo califica de «muy grave o mortal en cuestión de días o semanas», Medio Ambiente decidió practicarle una «eutanasia humanitaria para evitarle un sufrimiento innecesario».

En su comunicado, el Concello de Vigo recuerda la historia del oso Carmo que «llegó a la ciudad hace dos décadas y, desde entonces, se convirtió en un de los grandes protagonistas del parque. Fue embajador de su especie y acompañó a millares de visitantes, especialmente niños y familias, que descubrieron con él la importancia de conocer, respetar y proteger la naturaleza». El departamento al cargo también ha reconocido la «dedicación y cariño» del equipo de profesionales «que velaron por su bienestar a diario: una labor incansable de los veterinarios y cuidadores que estuvieron a su lado».