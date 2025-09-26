Melgar deja la dirección del Puerto tras un año en el puesto por motivos personales

Apenas un año después de su desembarco en Praza da Estrela, el bilbaíno Leandro Melgar, hombre de confianza de Carlos Botana, deja la dirección de la Autoridad Portuaria por motivos personales, según ha podido saber este periódico. El presidente portuario comunicó ayer por la tarde la decisión a los consejeros y está previsto que hoy se dé a conocer a su sucesor en el transcurso de la reunión del Consejo de Administración. Melgar sustituyó a Beatriz Colunga como directora el 27 de septiembre del año pasado. Llegó con una dilatada experiencia en Puertos del Estado como el elegido de Botana para cumplir los desafíos que afronta el Puerto, como la reorganización de los espacios y la integración con la ciudad.