Del laboratorio a la calle, el bar o la biblio
Investigadores de la Universidad, el IIM-CSIC y el Oceanográfico participan en la G-Night con una feria científica en O Berbés, talleres y conferencias por toda la ciudad
S.P.
Los investigadores de la Universidad y los centros del CSIC en Vigo trasladaron hoy sus laboratorios a varias ubicaciones de la ciudad para dar a conocer el trabajo que desarrollan cada día en diferentes ámbitos, subrayar la importancia de sus esfuerzos para el bienestar de la sociedad y despertar vocaciones entre los más pequeños.
Un año más, la G-Night, a Noite das Persoas Investigadoras, se desplegó por Vigo y las principales ciudades gallegas con ferias científicas, talleres y conferencias que atrajeron a miles de personas de todas las edades.
La UVigo coordina este consorcio que agrupa a las tres universidades gallegas, varios institutos y oceanográficos del CSIC y otros centros de investigación con el apoyo de la Xunta a través de la Axencia Galega de Innovación (GAIN).
La plaza de O Berbés fue el epicentro de la G-Night en Vigo con una feria científica, apoyada por el Concello y el Consello Social de la UVigo. Reunió en torno a una treintena de puestos en los que los participantes pudieron acercarse al ADN de los virus, imaginar misiones espaciales gracias a maquetas de satélites y robots exploradores de la Luna, admirar en directo el monoplaza universitario UM-25 o reflexionar sobre la ceguera botánica, esos prejuicios que de forma inconsciente nos impiden reconocer la importancia de las plantas en el mundo que habitamos..
En el interior del Edificio Redeiras, la artista Antía Iglesias instaló una pieza que crecía desde el techo hacia abajo gracias a los participantes. Y los investigadores de la UVigo mostraban a los pequeños habitantes de la Ría, explicaban el potencial de los residuos y el vermicompostaje o cómo aplicar la IA a la seguridad en la conducción, revelaban el sistema de cifrado utilizado por Julio César y concienciaban a los asistentes sobre la perspectiva de género en justicia o la necesidad de la alfabetización financiera.
La jornada también incluyó una charla sobre el aprendizaje de lenguas en la Biblioteca Xosé Neira Vilas y otras dos sobre la realidad virtual y los hongos de Madagascar en el café De Catro a Catro.
Por su parte, el local de Emaús acogió seis talleres científicos organizados por investigadores del IEO-CSIC para responder a cuestiones relacionadas con el origen del mágico mar de ardora o los contaminantes que amenazan nuestros océanos. Y el Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC) celebró una jornada de puertas abiertas para los comercios de Vigo que participaron en la iniciativa Escaparates Oceánicos.
