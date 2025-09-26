Del laboratorio a la calle, el bar o la biblio

Los investigadores de la Universidad y los centros del CSIC en Vigo trasladaron hoy sus laboratorios a varias ubicaciones de la ciudad para dar a conocer el trabajo que desarrollan cada día en diferentes ámbitos, subrayar la importancia de sus esfuerzos para el bienestar de la sociedad y despertar vocaciones entre los más pequeños.

Un año más, la G-Night, a Noite das Persoas Investigadoras, se desplegó por Vigo y las principales ciudades gallegas con ferias científicas, talleres y conferencias que atrajeron a miles de personas de todas las edades.

Una aprendiz de investigadora, observando al microscopio.

La UVigo coordina este consorcio que agrupa a las tres universidades gallegas, varios institutos y oceanográficos del CSIC y otros centros de investigación con el apoyo de la Xunta a través de la Axencia Galega de Innovación (GAIN).

La plaza de O Berbés fue el epicentro de la G-Night en Vigo con una feria científica, apoyada por el Concello y el Consello Social de la UVigo. Reunió en torno a una treintena de puestos en los que los participantes pudieron acercarse al ADN de los virus, imaginar misiones espaciales gracias a maquetas de satélites y robots exploradores de la Luna, admirar en directo el monoplaza universitario UM-25 o reflexionar sobre la ceguera botánica, esos prejuicios que de forma inconsciente nos impiden reconocer la importancia de las plantas en el mundo que habitamos..

Un niño, a bordo del monoplaza universitario UM-25.

En el interior del Edificio Redeiras, la artista Antía Iglesias instaló una pieza que crecía desde el techo hacia abajo gracias a los participantes. Y los investigadores de la UVigo mostraban a los pequeños habitantes de la Ría, explicaban el potencial de los residuos y el vermicompostaje o cómo aplicar la IA a la seguridad en la conducción, revelaban el sistema de cifrado utilizado por Julio César y concienciaban a los asistentes sobre la perspectiva de género en justicia o la necesidad de la alfabetización financiera.

La jornada también incluyó una charla sobre el aprendizaje de lenguas en la Biblioteca Xosé Neira Vilas y otras dos sobre la realidad virtual y los hongos de Madagascar en el café De Catro a Catro.

Por su parte, el local de Emaús acogió seis talleres científicos organizados por investigadores del IEO-CSIC para responder a cuestiones relacionadas con el origen del mágico mar de ardora o los contaminantes que amenazan nuestros océanos. Y el Instituto de Investigaciones Marinas (IIM-CSIC) celebró una jornada de puertas abiertas para los comercios de Vigo que participaron en la iniciativa Escaparates Oceánicos.