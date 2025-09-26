Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal

El hospital Ribera Povisa no consigue frenar la fuga de profesionales. A la de médicos de Urgencias y cardiólogos se empiezan a sumar también jefes de servicio, que además se están yendo a trabajar directamente al Sergas. La salida más sonada se produjo esta misma semana, con el adiós de Rafael Cabadas, responsable de anestesia y con una trayectoria de 25 años en el hospital, donde tras la compra por parte de Ribera pasó a ser el gerente, puesto en el que estuvo durante unos dos años.

Lo cierto es que su adiós era una salida a voces. Hace unos meses solicitó formalmente su salida al Álvaro Cunqueiro, donde estuvo varias semanas y cogió una excedencia para regresar a Povisa. Ahora, ha decidido abandonar de forma definitiva el hospital privado por, según fuentes cercanas, «motivos personales», y se incorpora directamente al Sergas, donde tiene plaza.

La dirección de Povisa envió precisamente un correo electrónico a sus trabajadores para informarles de la salida pactada de Rafael Cabadas «agradeciéndole su labor en las distintas posiciones y tras haber contribuido de forma activa a situar nuestro hospital como un referente de la sanidad gallega y nacional».

Un adiós que no cogió por sorpresa a nadie y que se veía venir desde hace tiempo. Y se produce en la misma semana además en que varios anestesistas elevaron un escrito al Sergas para que interviniera y solucionara los problemas del servicio, especialmente motivados por la escasez de personal. Cabadas, que no ha querido hacer declaraciones, se desmarcó de esta reclamación y fuentes hospitalarias aseguran que no ha tenido nada que ver con su salida. Pero lo cierto es que el ambiente se enrareció con esa solicitud para que el Sergas interviniese precisamente el servicio que dirigía Rafael Cabadas.

Pero su salida no ha sido la única. Hace unas semanas Jorge Cavero informaba a la dirección de Povisa que abandonaba su cargo de jefe de Medicina Preventiva para irse a trabajar también al Cunqueiro. Este caso, además, ha dejado un importante agujero en Povisa, pues Cavero era el único facultativo especialista en Medicina Preventiva que quedaba en el hospital. Su salida todavía no fue cubierta y ahora en el servicio solo queda una enfermera. Este adiós sí que cogió por sorpresa a la cúpula del hospital privado vigués, especialmente por el hecho de que en el Cunqueiro será un médico más mientras que en Povisa era el jefe de servicio.

La salida de profesionales al Sergas preocupa, y mucho, no solo a Povisa, sino también a la propia Consellería de Sanidade. Hay que recordar que el hospital privado del grupo Ribera tiene un concierto por el que atiende a pacientes de la sanidad pública, y preocupa que la progresiva salida de sanitarios, en algunos casos con destino el Cunqueiro, provoque un deterioro en la atención. La congelación salarial durante más de una década, sumado al cambio de perfil entre los profesionales, que ahora valoran más su tiempo libre, está influyendo en esa salida hacia el sector público.

Uno de los servicios que parece que no logra estabilizarse en Ribera Povisa es el de Cardiología, que ha sufrido una sangría continua. El pasado fue un año difícil para este departamento, en el que varios permisos de maternidad y bajas médicas coincidieron con la salida de profesionales hacia otros destinos, lo que llevó a cerrar las agendas de citas durante algunos periodos.

Esperas en Urgencias

También el servicio de Urgencias de Povisa se ha visto mermado y, pese a que Ribera intenta paliar las salidas con contrataciones de médicos extranjeros o desplazando a profesionales de otros hospitales del grupo repartidos por España para que cubran vacantes en Vigo, lo cierto es que los pacientes siguen notando esa falta de personal. Hay días, especialmente a última hora de la tarde, en los que las salas de espera de Urgencias están completamente llenas y los pacientes llegan a tener que esperar hasta tres horas para realizar las pruebas que les indican los médicos, como ecografías o radiografías.