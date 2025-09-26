Huelga indefinida en Radiología del Chuvi

Los facultativos del Servicio de Radiodiagnóstico del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi) van a la huelga. Han convocado un paro indefinido a partir del próximo 6 de octubre en protesta por la falta de respuesta de la Gerencia del Área Sanitaria de Vigo a su demanda de aumento del número de radiólogos de guardia para hacer frente al constante aumento de la demanda.

Las solicitudes de pruebas de imagen crecen de forma imparable. Y, en concreto, las exploraciones radiológicas urgentes han aumentado un 65% en la última década, según datos aportados por el sindicato médico O'Mega. A través de un comunicado, los representantes de los trabajadores advierten de la "importante sobrecarga de trabajo" que esto genera con una plantilla que "sigue siendo la misma" desde hace 35 años: 2 radiólogos de guardia.

Resaltan también que la actividad no solo ha crecido en cantidad, sino también en complejidad, "lo que requiere una mayor atención y dedicación por parte de los facultativos".

Se muestran "dispuestos a trabajar más , aumentando el número de radiólogos de guardia, en defensa de una adecuada calidad asistencial". Sin embargo, reprochan que la Gerencia no ha respondido a sus "reiteradas solicitudes desde hace 5 años". Por ello, han tomado la decisión de convocar esta huelga.

¿Qué piden?

Reclaman un incremento de facultativos en guardias de presencia física, "lo que permitiría garantizar la adecuada atención al paciente, optimizar los tiempos de respuesta y mejorar la seguridad".

Hacen un llamamiento a la sociedad viguesa para que se solidarice con su causa y apoye sus demandas. "Estamos convencidos de que, juntos, podemos lograr mejoras en la atención sanitaria", defienden los radiólogos.