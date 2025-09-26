Un grupo de traficantes acepta penas de 1 a 4 años de prisión por vender droga en su casa

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, celebró ayer una vista de conformidad contra nueve acusados de tráfico de droga –y varios de ellos también por tenencia ilícita de armas– en la que aceptaron penas de entre uno y 4 años de cárcel.

Según recoge el escrito de Fiscalía, dos de los acusados , que eran pareja, «se dedicaban a vender frecuentemente» distintas drogas a diferentes personas que acudían a su domicilio, o a personas con las que quedaban en diferentes zonas para que las vendiesen.

Además de estas penas privativas de libertad, los acusados aceptado el pago de multas entre 150 y 15.000 euros. Cuatro de los nueve procesados están en prisión cumpliendo condena por otras causas.