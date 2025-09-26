Fontaíña, Viguesa Distinguida

Abel Caballero avanzó ayer el nombramiento de Rosa Fontaíña, fundadora de la Rede de Mulleres Veciñais contra os Malos Tratos hace 27 años, como Viguesa Distinguida. El alcalde hizo el anuncio ayer por la mañana en el hotel Coia durante el homenaje a su trayectoria como mujer comprometida con la lucha contra la violencia de género en Vigo en un acto en el que también estuvo presente Carmela Silva.

La asociación empezó de cero y ahora cuenta con una oficina con cinco profesionales especializadas que siguen sin ser capaces de atender la elevadísima demanda. Desde que tiene uso de razón, Fontaíña lucha sin cuartel para ayudar a mujeres víctimas de malos tratos y por la igualdad efectiva. Ahora le llega el momento de retirarse tras tantos años de pelea.