El empujón para volar solos... o casi

Daniel Martínez, Hernán (nombre ficticio) y A. se han independizado. Eran tres de los once jóvenes que el año pasado participaron en el piso taller de DOA para que jóvenes con primeros episodios de brotes psicóticos trabajaran la autonomía. Desde el día 1 de este mes, los tres comparten un piso en el centro de la ciudad. Empiezan a darse cuenta de la libertad que ganan y las oportunidades que les brinda.

DOA tiene pisos tutelados y también atención a domicilio para personas con problemas de salud mental, pero esto es diferente. El piso lo han alquilado las tres familias —sin la asociación, como particulares, sí han encontrado vivienda— y los profesionales del centro de rehabilitación solo les prestan una pequeña ayuda con la organización de las tareas domésticas. «Es un piso totalmente autónomo, con apoyo puntual», explica el neuropscólogo David del Castillo, que destaca el mérito que tienen estos tres chicos por el gran esfuerzo que están realizando cada día.

El paso previo de un año en el piso taller, rotando por tareas semanales, les dio el empujón. «Empezar de cero, sin saber hacer las mínimas tareas, sería muy cuesta arriba», destaca A. «Y sería poco recomendable por los niveles de estrés que les generaría», apoya el neuropsicólogo,. Les sirvió, principalmente, para coger confianza en sí mismos. «La autoestima para ellos tiene mucho que ver con el miedo a equivocarse. Aquí aprendieron que se pueden cometer errores y no es un drama», detalla. Ahora, que ya saben hacer las tareas y la importancia de planificarse, ha llegado el momento de asumir la responsabilidad de hacerlos. «No solo sé cocinar, sino que tengo que ponerme. Es lo que más cuesta».

No es azar que estén juntos en este piso. Sus perfiles se complementan. Daniel, de 36 años, es el que aporta la experiencia previa de vivir solo. Fue estando en Alemania —donde fue a hacer una FP de Enfermería— cuando por «un cúmulo de cosas» afloró algo que llevaba unos años percibiendo levemente. Tiene el diagnóstico desde hace tres años y empezó a trabajar con DOA en 2023. Aunque al principio no le apetecía, ahora está contento. Ha regresado al ámbito de la informática, que siempre le interesó, y ha hecho un curso de programación de sistemas. Ahora, estudia y trabaja dando clases particulares. Su objetivo es conseguir un trabajo estable e independencia económica.

El cambio reflejado en una sonrisa

En cambio, a A., de 27 años, no le gustaba tanto la idea de independizarse. Cambió la vida familiar en una casa en As Neves, con un fuerte vínculo con los padres, por la gran ciudad. Imponía, pero ha ido bien. «Ahora lleva esa sonrisa todos los días», se congratulan los profesionales de DOA.

Aficionado al fútbol, va a ver partidos con Hernán, que se ha propuesto este año como objetivo adquirir más conocimientos porque, en el futuro, también quiere ser económicamente independiente. Comen y cenan juntos y, al terminar el día, les gusta ver una serie policiaca y, a veces, jugar a la consola. Invitan a los amigos a comer y están pensando en hacer también noches de cine con ellos. Además, han empezado a ir al gimnasio. Con un pequeño apoyo, recuperan la confianza para desplegar poco a poco las alas y empezar a volar solos.