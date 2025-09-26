DOA Saúde Mental denuncia que por el «estigma» no halla pisos de alquiler

El dinero no es un problema. Contaban con una subvención de la Fundación La Caixa suficiente para cubrirlo. Y, sin embargo, en la asociación DOA de Salud Mental no ha encontrado ningún piso en el que poder dar continuidad al proyecto con el que promocionaban la autonomía de jóvenes con primeros brotes psicóticos y favorecían el desarrollo de sus habilidades emocionales, en colaboración con el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IISGS). Buscaron durante un año, ampliaron su radio de búsqueda… Pero no encontraron ningún propietario dispuesto a alquilarles y han perdido la ayuda.

¿Por qué? La presidenta de DOA, Luisa Fernanda Arroyo, lo tiene claro: “Es una cuestión de estigma”. Explica que en los casos en los que han estado más cerca, el arrendatario se escuda en que, al ser una asociación, tiene que hacer declaraciones de IVA. El colectivo se ofreció a pagar la asesoría para que no les supusiera ni un trabajo ni un gasto a mayores. “Así no me compensa”, recibieron por respuesta, pero ellos están convencidos de que “es una excusa”.

No es el único programa con el que tienen problemas. Cuentan con siete viviendas tuteladas y para una de ellas, la que tienen en Cangas, saben que no les van a renovar el contrato. Por el momento, no tienen alternativa. Temen lo peor.

Respuesta de la Administración

Trasladaron las dificultades para encontrar piso en el centro de la ciudad al Concello y a la Consellería de Política Social, con el objetivo de encontrar otra salida que les permitiera dar continuidad a una actividad en la que trabajaban con chicos de entre 16 y 33 años que padecen primeros episodios psicóticos. Abordaban las habilidades emocionales y practicaban diversas tareas domésticas en un entorno menos institucional. Pero por esta vía tampoco encontraron solución.

Este piso era para ellos un recurso «imprescindible» y los buenos resultados de esta iniciativa son evidentes. Tres de los once participantes se han logrado independizar y otros cinco han iniciado estudios.

En este «piso taller», pocas veces se quedaban a dormir y lo hacían siempre con presencia de un profesional. Acudían entre semana para practicar tareas domésticas: hacer el menú semanal, ir a la compra, cocinar, limpiar, llevar la contabilidad... Siguen trabajando con usuarios de este tipo en el centro, pero no es lo mismo. Por ejemplo, no tienen cocina. Han intentado hacer los talleres de cocina mediante videollamadas, con cada uno en su casa, pero no funciona.

Tres años para valorar el grado de discapacidad

No son pocas las dificultades a las que se enfrentan estas personas y sus familias. Otro ejemplo lo cuenta Daniel Martínez, con diagnóstico de trastorno esquizotípico. Solicitó cita para el reconocimiento del grado de discapacidad en diciembre de 2022 y se la acaban de dar para el 1 de octubre. Casi tres años. Mientras, no podía solicitar ayudas económicas y perdió la oportunidad que le había salido para que le contrataran, al no tener aún reconocida la discapacidad. Desde DOA reprochan también el bajo grado de discapacidad que les otorgan, porque no es un problema físico y cuentan con cierta autonomía. «Pero tienen dificultades para gestionar y tomar decisiones», explican y demandan que se evalúe «cuerpo y mente».