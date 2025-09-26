Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Consorcio destina 562.000 euros a dos viviendas

El Consorcio del Casco Vello, representado en un 90% por la Xunta, destina más de 562.000 euros para la rehabilitación de un edificio en la ribera del O Berbés que destinará a dos viviendas de promoción pública. Con este ya son diez los edificios que en este entorno han sido rehbilitados e incluso adjudicados.

