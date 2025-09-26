El Concello de Vigo compra las parcelas para la reubicación del parque municipal

Las «más de 200 viviendas» de protección contempladas por el Concello en los terrenos en los que se levanta ahora el parque central municipal están un poco más cerca. El gobierno local informó de la compra «por mutuo acuerdo» de los solares que dan cobijo a las antiguas instalaciones de Afamsa (Agrupación de Fabricantes de Aceites Marinos), en los números 116 y 118 de la calle Severino Cobas, adonde se trasladarán estas dependencias del Ayuntamiento. La operación llegará la próxima semana a la Xerencia Municipal de Urbanismo con el objetivo de iniciar «cuanto antes» el desarrollo de los pisos a precio tasado.

«Es una parcela dotacional, suficientemente amplia como para poder emplear y tener allí todos los activos del parque central que están útiles, pero le dedicaremos 3 millones de euros solamente a esta parcela con el fin de empezar a construir lo antes posible las más de 200 viviendas que vamos a hacer en Santa Cristina, en una zona céntrica y magnífica para viviendas de protección. Esta iniciativa está dentro del plan de choque municipal que estamos desarrollando, con 11 millones de euros para la construcción de vivienda, para la ayuda a la vivienda», destacó el alcalde, Abel Caballero, en un audio remitido a los medios.

Indicó que, «adicionalmente, el gobierno local «está adquiriendo bajos que se pueden transformar en viviendas» para sacarlos luego al mercado del alquiler. «La Xunta de Galicia tiene y recibe de España el dinero para la vivienda e ignora a Vigo. Lo vamos a asumir desde el Concello de Vigo», comentó.

Apoyo al empleo

El alcalde informó de las actuaciones desarrolladas por el Concello en materia de fomento del empleo. En un primer bloque, 84 trabajadoras y trabajadores se incorporaron o mejoraron su situación laboral en 70 firmas viguesas. El programa se desarrolló en tres modalidades: 15 empresas contrataron a 20 personas, 13 compañías mejoraron los contratos de 17 personas trabajadoras y 42 entidades transformaron en indefinidos los contratos de 47 personas.

En un segundo bloque, el regidor anunció una nueva inversión municipal de 1.212.000 euros para fomentar el empleo en entidades sin ánimo de lucro, lo que permitirá la contratación de 172 personas. En concreto, 57 entidades recibirán apoyo municipal para incorporar personal: 12 asociaciones vecinales, 25 entidades sociales, nueve entidades empresariales, 10 entidades deportivas y la Mancomunidad de Montes.

El alcalde también anunció la aprobación de las subvenciones a 73 clubs de deporte femenino para esta temporada por un importe de 45.000 euros.