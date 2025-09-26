Más de un centenar de profesores de idiomas de toda Galicia y Portugal se "actualizan" en Vigo
La Semana Internacional das linguas, as literaturas e a tradución organiza la segunda edición de su jornada formativa en la EOI de Martínez Garrido
S.P.
Unos 150 docentes que imparten idiomas en universidades, academias y EOIs de toda Galicia y Portugal asistieron hoy en Vigo a la segunda jornada de formación de profesorado.
Se celebró en el marco de la Semana Internacional das linguas, as literaturas e a tradución organizada desde la Facultad de Filología y Traducción. Y fue inaugrada por el director del área de Plurilingüismo de la UVigo, Óscar Ferreiro, y la concejala Olga Alonso.
La jornada, celebrada en la EOI de Vigo, incluyó cinco sesiones de talleres para la formación y reciclaje del profesorado de idiomas a cargo de expertos de España, Portugal, Letonia, Lituania, y EE UU.
Además, la Casa Galega da Cultura acogió la jornada «O queer na literatura e na cultura» a cargo de expertos de la USC y la UDC.
