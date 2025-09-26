Carteles contra un narcopiso junto a una escuela infantil de Vigo: «Estamos hartos», denuncia un padre
La queja de familias se suma a la de los vecinos de la calle Numancia, que llevan años alertando de esta situación
Las inmediaciones de una escuela infantil de Vigo han amanecido hoy con multitud de carteles denunciando la venta y el consumo de droga en la zona: «Non a venta de droga; Numancia, 39», se puede leer en todos ellos.
La denuncia se produce por un presunto narcopiso ubicado en esa dirección contra el que llevan luchando los vecinos desde hace años. Ahora, también padres de la escuela infantil San Nicolás parecen haber dicho basta.
«Pasan todo el tiempo toxicómanos por aquí y consumen delante de los niños. Estamos hartos de esta situación», denuncia José Miguel, padre de uno de los alumnos de la escuela infantil.
La denuncia por este punto de venta de droga no es nueva. Ya los vecinos del edificio de Numancia, 39 lo denunciaron en reiteradas ocasiones. «Ya no sabemos qué hacer», clamaban este mismo año desesperados.
De hecho, aunque en 2024, tras las denuncias de los vecinos, llegó a haber arrestos, todo apunta a que el narcopiso continúa activo y ahora son también algunos padres que llevan a sus hijos a a esta escuela los que han levantado también la voz.
