Carmelitas cumple cien años con mucho futuro

Afundación acogió el acto de celebración del colegio, que tuvo su primera sede en el mismo edificio

El acto de celebración del aniversario se celebró en la sede de Afundación. | Jose Lores

R. V.

La que que fue su primera casa cuando se establecieron en Vigo hace ya un siglo acogió ayer el acto de celebración del Colegio María Inmaculada Carmelitas-Vedruna, que durante este curso también conmemora el bicentenario de la congregación.

Profesores, familias de alumnos y antiguos estudiantes participaron en un acto celebrado en la sede de Afundación y que contó con la presencia del conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y el alcalde vigués, Abel Caballero.

El centrose fundó en 1926 y por sus aulas han pasado miles de alumnos de los barrios de Torrecedeira, O Berbés y As Travesas. Actualmente cuenta con 622 alumnos de entre 3 y 16 años.

La celebración del centenario arrancó hace unos días con una convivencia en Samil bajo el lema «Abrazando el futuro», toda una declaración de intenciones.

