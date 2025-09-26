El Camões celebra su segundo encuentro poético con autores de ambos lados de la frontera
El Camões, el Centro Cultural Portugués de Vigo, celebró ayer la segunda edición de su encuentro poético para celebrar los 500 años del nacimiento de Luís Vaz de Camões. En el evento participaron autores de ambos lados de la frontera como Oriana Méndez o Tiago Alves.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- Despedida de una tienda en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- Un nuevo radar en un punto crítico de la VG-20 aumenta el cerco sobre los conductores en Vigo
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Davila 23/09/2025
- El aeropuerto de Vigo se convierte en el tercero de España en implantar un punto violeta
- A bordo de la «esclavitud moderna»
- Okupas destrozan el piso a una señora de 91 años en Lavadores