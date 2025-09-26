Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Camões celebra su segundo encuentro poético con autores de ambos lados de la frontera

Encuentro poético en homenaje a Luís Vaz de Camões. | Jose Lores

Encuentro poético en homenaje a Luís Vaz de Camões. | Jose Lores

El Camões, el Centro Cultural Portugués de Vigo, celebró ayer la segunda edición de su encuentro poético para celebrar los 500 años del nacimiento de Luís Vaz de Camões. En el evento participaron autores de ambos lados de la frontera como Oriana Méndez o Tiago Alves.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents