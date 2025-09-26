Un barco sueco lleno de estudiantes: regresa a Vigo el buque escuela Ålva

Como cada año por estas fechas, el puerto de Vigo acoge al buque escuela sueco Ålva, cuyo alumnado compuesto por 29 chicos y chicas descansan en Vigo hasta la tarde del próximo martes, según informó la agencia Pérez y Cía.

A bordo de esta goleta de 52 metros de eslora inaugurada en 1939 como carguero, viajan también ocho tripulantes profesionales y un profesor.

La Ålva pertenece al Instituto Marino de Estocolmo y en su crucero de instrucción se imparten clases de Biología y Tecnología Marina, Medio Ambiente, Liderazgo y Comunicación.

La embarcación, que está atracada en el muelle de Comercio, arribó a Vigo procedente de Cherburgo y su destino son las islas Canarias, desde donde los escolares regresarán a su país por vía aérea siendo relevados por una nueva promoción.