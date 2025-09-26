Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El BNG alerta de que el Concello sigue sin responder a las más de 4.500 alegaciones al nuevo PXOM

El BNG de Vigo denuncia que el gobierno local sigue sin notificar las resoluciones a las más de 4.500 alegaciones formuladas al nuevo PXOM. Transcurridos 122 días desde la aprobación definitiva, critica que esta falta de respuesta vulnera los derechos de los vecinos.

