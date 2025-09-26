Balaídos ganará otros 100 asientos entre Río y Marcador
El aforo para esta temporada quedará fijado en 23.000 espectadores
Celta y Concello continúan buscando soluciones para aumentar en lo medida de lo posible el aforo de Balaídos mientras se prolongan las obras de la grada de Gol y, en este sentido, el gobierno local acaba de dar luz verde a un nuevo proyecto para engordar con 102 asientos el aforo del estadio, que ofrecerá finalmente esta temporada 23.000 butacas a los aficionados.
La ubicación escogida para las nuevas plazas es la sección entre las partes altas de Río y Marcador, donde se instalarán seis filas de asientos, explica el alcalde, Abel Caballero. Estas butacas se suman así a las colocadas a lo largo del verano en Marcador, Río Bajo y la grada supletoria detrás de la portería de Gol.
En paralelo, el Concello dio luz verde también a la instalación de un videomarcador provisional en Tribuna para dar servicio a los aficionados del estadio que no ven el instalado en Marcador.
- Despedida de una tienda en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- Un nuevo radar en un punto crítico de la VG-20 aumenta el cerco sobre los conductores en Vigo
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Davila 23/09/2025
- A bordo de la «esclavitud moderna»
- Dos jefes de servicio de Povisa se van al Cunqueiro y agravan la fuga de personal
- Pesar por el fallecimiento del joven biólogo gallego Emilio Andújar Porto
- Vende a un vigués un coche con el doble de km publicitados y resta importancia al kilometraje en el precio