Balaídos ganará otros 100 asientos entre Río y Marcador

El aforo para esta temporada quedará fijado en 23.000 espectadores

Marcador provisional instalado en Tribuna.

Marcador provisional instalado en Tribuna. / Jose Lores

Pablo Galán

Pablo Galán

Celta y Concello continúan buscando soluciones para aumentar en lo medida de lo posible el aforo de Balaídos mientras se prolongan las obras de la grada de Gol y, en este sentido, el gobierno local acaba de dar luz verde a un nuevo proyecto para engordar con 102 asientos el aforo del estadio, que ofrecerá finalmente esta temporada 23.000 butacas a los aficionados.

La ubicación escogida para las nuevas plazas es la sección entre las partes altas de Río y Marcador, donde se instalarán seis filas de asientos, explica el alcalde, Abel Caballero. Estas butacas se suman así a las colocadas a lo largo del verano en Marcador, Río Bajo y la grada supletoria detrás de la portería de Gol.

En paralelo, el Concello dio luz verde también a la instalación de un videomarcador provisional en Tribuna para dar servicio a los aficionados del estadio que no ven el instalado en Marcador.

