Arranca el estudio adicional sobre el impacto ambiental del AVE por Cerdedo

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha formalizado por 835.660,80 euros el contrato de servicios para iniciar la redacción del estudio informativo complementario para tramitar la evaluación de impacto ambiental de la variante ferroviaria de Cerdedo, con el objetivo de mejorar la conexión de Ourense con Pontevedra y Vigo, en Galicia.

Según informa el Ministerio de Transportes, este estudio, adjudicado a la UTE ANTEA – META – INGE, formada por las empresas Antea Iberolatam, S.L.U., Meta Engineering, S.A.U. e Instrumentación Geotécnica y Estructural, S.L., da continuidad a los trabajos ya realizados para la ejecución de un tramo ferroviario de una «gran complejidad técnica», particularmente en lo que se refiere a la hidrogeología. Con este estudio se busca incorporar y completar los análisis realizados, y adaptarlo a los cambios normativos que han tenido lugar en los últimos años.

«El objetivo es someter la actuación a información pública y audiencia, de acuerdo con la normativa sectorial, así como a la evaluación de impacto ambiental a la que obliga la legislación ambiental. Para ello, se incluyen dos actuaciones fundamentales.

Por un lado, se realizará una campaña geológica y geotécnica que completará las investigaciones anteriores y garantizará que la documentación para la evaluación ambiental cuente con toda la información necesaria. Por otro, se redactará el estudio informativo complementario, en el que se describirá la solución técnica ya definida, adaptada a la normativa actual e incorporando tanto los análisis previos como los resultados de la nueva campaña geotécnica, con la inclusión del estudio de impacto ambiental, conforme a los requerimientos legales actuales.

«El estudio es una muestra más del compromiso del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con Galicia y con la ciudad de Vigo, en cuyo entorno se encuentra realizando otros estudios ferroviarios con el fin de mejorar su conexión con Portugal y mejorar su operatividad ferroviaria», aseguran desde el Ministerio de Transportes.

Añade el Ministerio que, además, refuerza la modernización que la red ferroviaria gallega ha venido experimentando en los últimos 20 años, cuando se partía de trazados en centenarios que dificultaban conexiones eficientes y reducían la competitividad del tren frente a otros medios de transporte menos eficientes.

El BNG y la AP-9

Por otro lado, la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha vuelto a presentar una pregunta a la Comisión Europea ante la Comisión Europea para conocer la información relativa al procedimiento de infracción abierto por la prórroga ilegal de la AP-9. La nacionalista considera que «es muy grave que la Comisión Europea impida el acceso a la documentación».