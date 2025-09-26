Dos nuevos accidentes casi simultáneos en los túneles de A Madroa provocan retenciones en la AP-9
Uno ocurrió dentro del subterráneo y el otro, a unos metros de la entrada
Los túneles de A Madroa continúan sumando accidentes de tráfico. Este viernes, para más inri, dos prácticamente al mismo tiempo, en sentido sur, que generaron importantes retenciones en el entorno de la AP-9.
El primero de los percances ocurrrió dentro del subterráneo, con tres vehículos implicados, y el segundo, a unos metros de la entrada del mismo, que implicó a un camión y un coche, según han informado a FARO fuentes oficiales.
El 112 recibió el aviso de ambos sucesos a través de un particular, que indicó que podría haber al menos un herido. La central de emergencias trasladó la alerta a la Guardia Civil de Tráfico y a Urxencias Sanitarias.
