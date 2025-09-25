La Xunta diseñará una estrategia común

La directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, trasladó la «disposición» de la Xunta para elaborar y presentar a Aena una propuesta de estrategia aeroportuaria común, que ayer le reclamaron directamente la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y el concejal de Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, tras haber mostrado su interés en anteriores declaraciones públicas.

Pese a la exigencia de los representantes municipales a la Xunta para ser quien lidere esta política, el Gobierno gallego insiste en que es el Gobierno central quien tiene las competencias aeroportuarias. Con todo, se ha abierto a diseñar esta estrategia y presentarla a la empresa pública Aena «con pocas expectativas», remarcó Fontela.

Por otra parte, el Parlamento aprobó ayer una proposición no de Ley para pedir al Gobierno que, a través de Aena, convoque de urgencia el Comité de Coordinación Aeroportuaria para analizar la repercusión de la decisión de Ryanair de reducir su actividad en Galicia y buscar soluciones a este prejuicio para los pasajeros gallegos.