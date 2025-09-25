VigoCultura llevará a la calle y al auditorio 26 espectáculos
Las entradas salen a la venta el lunes a las 10 h
Entre el viernes 3 de octubre y el domingo 30 de noviembre, Vigocultura inundará la calle y el auditorio municipal de creatividad y ocio. El cartel de una nueva edición de este programa del Concello contempla 26 espectáculos: dos se realizarán en Príncipe y Porta do Sol —los días 3 y 4 de octubre, gratis—; el resto, en el espacio de la Praza do Rei, con 15 actuaciones para adultos —viernes y sábados— y nueve para toda la familia —domingos—.
La programación fue presentada por el alcalde, Abel Caballero, que estuvo acompañado por la primera tenienta de alcalde, Carmela Silva, y los concejales Gorka Gómez y Patricia Rodríguez.
El lunes, a partir de las 10.00 horas, se podrán adquirir las entradas en la librería Libros para soñar y en www.giglon.com. El mismo día del espectáculo, en el auditorio si hay huecos. Se ofrecen abonos a la carta para asistir a 5 o 10 representaciones con descuentos del 10 y 25% —30% para menores de 25 años que compren entradas sueltas—.
