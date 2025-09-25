Vialia celebra mañana y pasado su aniversario con música y actividades
El centro comercial Vialia celebra su cuarto aniversario mañana y pasado con conciertos —Amistades Peligrosas y Los Coleguitas—, juegos interactivos, espectáculos infantiles, una tarta para más de 2.500 personas —cortesía de Natas D’Ouro—, hinchables o un pasacalles. El macrocomplejo suma 12,5 millones de visitas anuales.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- Despedida de una tienda en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- La nueva Praza do Rei: mirador a la ría con tumbonas, arbolado y gradas para eventos
- La fragata rusa «Shtandart», vetada por Bruselas, irrumpe en aguas gallegas
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Cinco generaciones de una familia residen juntas en una casa de Baiona
- Así será la nueva Praza do Rei de Vigo
- El aeropuerto de Vigo se convierte en el tercero de España en implantar un punto violeta