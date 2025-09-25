Vialia celebra mañana y pasado su aniversario con música y actividades

El centro comercial Vialia celebra su cuarto aniversario mañana y pasado con conciertos —Amistades Peligrosas y Los Coleguitas—, juegos interactivos, espectáculos infantiles, una tarta para más de 2.500 personas —cortesía de Natas D’Ouro—, hinchables o un pasacalles. El macrocomplejo suma 12,5 millones de visitas anuales.